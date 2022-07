Ucraina | Pollastrini Pd | bene manifestazione di ' Mean' a Kiev

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug (Adnkronos) - "Dico dieci volte grazie agli amici e alle amiche diperchè non hanno rinunciato a credere che l'impossibile diventi possibile: la pace come primo diritto. La pace e' una costruzione giorno dopo giorno di coscienze che si incontrano, di utopisti che coltivano la concretezza di scelte difficili, di piccoli e grandi esempi di presenza nei luoghi e con le persone a rischio e sofferenti''. Lo ha detto Barbaraalla fine della presentazione della marcia per la pace al'11 luglio. "La resistenza ine le altre guerre dimenticate hanno bisogno di un movimento per il cessate il fuoco e il dialogo. Il sogno europeo ha tra le sue identità quella della non violenza cosciente che contrasta dittatori come Putin con la forza della solidarieta' attiva e della contaminazione tra ...

Agenparl : UCRAINA: POLLASTRINI (PD), BENE MANIFESTAZIONE DI PACE A KIEV LA CIATQ DA MEAN - -

Tra i deputati presenti, oltre a Delrio e Barbara Pollastrini per il Pd, anche Maria Chiara Gadda e ... Penso all'Ucraina e ad altre guerre dove si combatte per le liberta' e al coraggio di donne straordinarie'. Così in una nota Barbara Pollastrini, deputata Pd