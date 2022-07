Sfruttavano manodopera clandestina guadagnando da gare pubbliche per camici e tute necessari per emergenza Covid

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Violazione del divieto di subappalto in contratti con la pubblica amministrazione, frode nelle forniture, truffa aggravata ai danni dello Stato, sfruttamento del lavoro e impiego di, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, e reati connessi. È collegata agli appalti pubblici per le forniture di Dpi –per i sanitari durante l’– l’inchiesta di squadra mobile e procura di Prato che ha portato all’esecuzione di 10 ordinanze di custodia cautelare – 4 in carcere, 6 ai domiciliari – di altre 6 misure cautelari e alla notifica di ulteriori 11 informazioni di garanzia. Le indagini sono partite dalla denuncia di un sindacato sullo sfruttamento di un lavoratore senegalese in un’azienda tessile cinese di ...

