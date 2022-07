Save | la Regione Lazio in campo contro gli abusi di genere nello sport

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma – Laha presentato questa mattina a Roma nel corso di una conferenza stampa il progetto “Donne, Violenza e” e la campagna di comunicazione “La Violenza non ha s”. Attraverso questa iniziativa laconferma e rafforza il suo impegnole molestie e gli(fisici e psicologici) sulle atlete e sulle donne nel mondo dello, sia agonistico che amatoriale. Il progetto, realizzato da ASSIST, Associazione Nazionale Atlete in collaborazione con Differenza Donna Ong, prevede la realizzazione di tre azioni principali: • attivazione di una campagna di sensibilizzazione e informazione che, coinvolgerà le associazioniive e le ...

Lazio, presentato questa mattina insieme alla campagna di comunicazione 'La violenza non ha scampo' rappresenta sicuramente un'azione importante e un punto di eccellenza per la nostra. ...Lo dichiara l'Assessora alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati durante la presentazione del progetto Save Lazio contro la violenza sulle donne nel mondo dello sport e della