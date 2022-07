Riceve lo stipendio 330 volte per errore e fugge: ricercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’uomo cileno, come tutti i fine mese ha controllato se gli fosse arrivato lo stipendio, 45 pesos (i nostri 500 euro). E sì, in effetti gli era arrivato. Ma con una ‘piccolissima’ differenza: lo stipendio era moltiplicato per 330 volte. L’incasso che avrebbe ricevuto in 27 anni di lavoro, tutti d’un colpo, lì, davanti ai suoi occhi. Non ci ha pensato due volte: è fuggito. La vicenda “Se questo è un sogno non svegliatemi”. Probabilmente ha pensato proprio a questo, (e come biasimarlo). Pensava fosse un miracolo, pensava avesse avuto un’allucinazione e invece no, tutto vero. Sul suo conto, 180.418 dollari invece che 545. Una cifra che non aveva mai visto e che mai si sarebbe sognato. L’occasione della sua vita, per iniziare, per partire e.. per diventare un latitante. Ma non è scappato senza avvertire. No, ha prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’uomo cileno, come tutti i fine mese ha controllato se gli fosse arrivato lo, 45 pesos (i nostri 500 euro). E sì, in effetti gli era arrivato. Ma con una ‘piccolissima’ differenza: loera moltiplicato per 330. L’incasso che avrebbe ricevuto in 27 anni di lavoro, tutti d’un colpo, lì, davanti ai suoi occhi. Non ci ha pensato due: è fuggito. La vicenda “Se questo è un sogno non svegliatemi”. Probabilmente ha pensato proprio a questo, (e come biasimarlo). Pensava fosse un miracolo, pensava avesse avuto un’allucinazione e invece no, tutto vero. Sul suo conto, 180.418 dollari invece che 545. Una cifra che non aveva mai visto e che mai si sarebbe sognato. L’occasione della sua vita, per iniziare, per partire e.. per diventare un latitante. Ma non è scappato senza avvertire. No, ha prima ...

