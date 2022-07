Rapine in pub e tabaccheria ad Afragola, fermato un giovane (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ gravemente indiziato di aver messo a segno due Rapine, tra dicembre 2021 e marzo scorso. Gli agenti del commissariato di polizia di Afragola, nella mattinata di oggi, hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord nei confronti di un 21enne di Afragola. Il giovane si sarebbe reso responsabile di due distinti episodi verificatisi ad Afragola: il primo, lo scorso 28 dicembre in via Dario Fiore, quando due uomini con volto coperto, di cui uno armato di pistola, sono entrati all’interno di in un pub e, con la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare dal cassiere 300 euro e una borsa contenente effetti personali, per darsi successivamente alla fuga a bordo di uno scooter. Il secondo episodio, invece, è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ gravemente indiziato di aver messo a segno due, tra dicembre 2021 e marzo scorso. Gli agenti del commissariato di polizia di, nella mattinata di oggi, hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord nei confronti di un 21enne di. Ilsi sarebbe reso responsabile di due distinti episodi verificatisi ad: il primo, lo scorso 28 dicembre in via Dario Fiore, quando due uomini con volto coperto, di cui uno armato di pistola, sono entrati all’interno di in un pub e, con la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare dal cassiere 300 euro e una borsa contenente effetti personali, per darsi successivamente alla fuga a bordo di uno scooter. Il secondo episodio, invece, è ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Rapine in pub e tabaccheria ad Afragola, fermato un giovane ** - cronachecampane : Afragola, rapine in pub e tabaccheria: fermato un giovane #rapinapub #rapinatabaccheria #rapineafragola #succedeoggi - mattinodinapoli : Rapine in pub e tabaccheria ad Afragola, fermato un giovane - larampait : #Rapine a #pub e #tabaccheria: arrestato 21enne -

Mafia, colpo a clan Palermo - Porta Nuova ... colpo a clan Palermo - Porta Nuova I Carabinieri di Palermo hanno fermato 18 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa,associazione finalizzata al traffico di droga,estorsioni e rapine ... Palermo, dalla lite mortale al branco: 'Centro storico Far west' ... in quel caso ad avere la peggio è stato anche il titolare di un pub. 'Dopo lo stop provocato dalla ... Credo ci sia un allarme sociale, molto spesso scippi e rapine vengono commessi da giovanissimi. Il ... La Rampa Poliziotto rapina un supermercato, arrestato dai carabinieri Un uomo, armato di pistola, si è introdotto in un supermercato e ha rapinato l’incasso. Il ladro, però, è stato riconosciuto e arrestato: si tratta di un poliziotto 50enne. Il colpo fallito è avvenuto ... Aggressioni durante movida a Palermo, sgominata banda Il loro nome di battaglia era Arabzone 90133. Zona araba con il Cap del centro storico di Palermo e i luoghi della movida, dove una banda di magrebini e italiani aggrediva con violenza e rapinava le v ... ... colpo a clan Palermo - Porta Nuova I Carabinieri di Palermo hanno fermato 18 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa,associazione finalizzata al traffico di droga,estorsioni e...... in quel caso ad avere la peggio è stato anche il titolare di un. 'Dopo lo stop provocato dalla ... Credo ci sia un allarme sociale, molto spesso scippi evengono commessi da giovanissimi. Il ... Rapine a pub e tabaccheria: arrestato 21enne Un uomo, armato di pistola, si è introdotto in un supermercato e ha rapinato l’incasso. Il ladro, però, è stato riconosciuto e arrestato: si tratta di un poliziotto 50enne. Il colpo fallito è avvenuto ...Il loro nome di battaglia era Arabzone 90133. Zona araba con il Cap del centro storico di Palermo e i luoghi della movida, dove una banda di magrebini e italiani aggrediva con violenza e rapinava le v ...