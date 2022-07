(Di mercoledì 6 luglio 2022) È l’allenatore di tennis più famoso del mondo, i suoi allievi lo adorano, nell’ambiente è una vera leggenda (in effetti ha vinto 10 Slam solo con Serena Williams...). Si chiamae non sbaglia mai una previsione

... cade per 6 - 1 6 - 2 e abbandona il grande sogno di vincere Wimbledon 2022; la Halep invece prosegue la sua corsa, nella speranza che il nuovo sodalizio conle permetta di ...Si è sposata l'anno scorso e ha un nuovo allenatore di alto profilo,, che ha contribuito a guidare la carriera di Serena Williams per quasi un decennio. Il mese scorso Halep ha ... Patrick Mouratoglou, l’uomo che crea i campioni La massima aspirazione nella vita di un tennista è giocare uno Slam e nella maggior parte dei casi Wimbledon è l’obiettivo a cui si aspira, l’emblema del tennis; calcare per la prima volta il verde de ...Uno dei segreti della sua efficacia è che ci sono pochi giocatori oggi bravi a contrastare le variazioni. Il servizio, il dritto e il rovescio in slice sono le tre armi che rendono Berrettini così com ...