Ospedale Evangelico Betania | Cirica chiede monitoraggio contro le aggressioni

"Le aggressioni al personale del nostro Pronto Soccorso, come a quelli di altri presidi dell'area metropolitana di Napoli non si contano più. C'è un'escalation che dura da troppi mesi e deve essere fermata. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema e le istituzioni potrebbe essere utile, come per gli infortuni e le morti sul lavoro, attivare un monitoraggio e rendicontarle numericamente anche attraverso i media. Un segnale significativo, almeno per alcuni presidi, potrebbe essere la riattivazione di un drappello di Polizia". Lo afferma Luciano Cirica, direttore generale dell'Ospedale Evangelico Betania in una nota. La denuncia arriva dopo l'ennesima aggressione ai danni dei medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ponticelli giovedì scorso.

