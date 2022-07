Omicidio Willy | la madre dei Bianchi | «Sentenza a furor di popolo | non ce l’aspettavamo»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 luglio 2022) I fratelli Marco e Gabriele, accusati dell’diMonteiro Duarte, sono stati condannati all’ergastolo due giorni fa. Ma se gli amici dihanno applaudito commossi alla lettura della, i familiari deinon riescono a farsene una ragione. «È unaingiusta. Non ce. Sono stati condannati adi», avrebbe commentato la loro, Simonetta Di Tullio, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. La donna aveva già preso le difese dei suoi figli in passato: «Se hanno sbagliato è giusto che paghino, ma sono sicura che non sono stati loro a uccidere, unacerte cose le sa». Anche il loro avvocato, Massimiliano ...