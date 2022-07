Napoli, inchiesta per danno erariale sul ritiro a Castel di Sangro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gli esponenti del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri ed i Consiglieri Regionali Domenico Pettinari, Giorgio Fedele e Pietro Smargiassi, si sono espressi in merito all’accordo che il Napoli ha stipulato con Castel di Sangro per il ritiro pre-stagionale: “Abbiamo appreso con soddisfazione l’apertura delle indagini della Corte dei Conti sulla gestione del centrodestra sul contratto che la Regione Abruzzo ha stipulato con la società del Napoli Calcio. Abbiamo espresso perplessità su questo accordo e abbiamo presentato un esposto agli organi competenti per valutarne la legittimità e l’eventuale presenza di danni erariali. Ora ci affidiamo alla magistratura in modo tale da fare luce sulla questione e sulla gestione che la Regione Abruzzo ha fatto dei soldi pubblici”. “C’è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gli esponenti del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri ed i Consiglieri Regionali Domenico Pettinari, Giorgio Fedele e Pietro Smargiassi, si sono espressi in merito all’accordo che ilha stipulato condiper ilpre-stagionale: “Abbiamo appreso con soddisfazione l’apertura delle indagini della Corte dei Conti sulla gestione del centrodestra sul contratto che la Regione Abruzzo ha stipulato con la società delCalcio. Abbiamo espresso perplessità su questo accordo e abbiamo presentato un esposto agli organi competenti per valutarne la legittimità e l’eventuale presenza di danni erariali. Ora ci affidiamo alla magistratura in modo tale da fare luce sulla questione e sulla gestione che la Regione Abruzzo ha fatto dei soldi pubblici”. “C’è ...

