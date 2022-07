Maryna Viazovska | regina matematica delle sfere

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono state assegnate ieri a Helsinki le «medaglie Fields» 2022, il più prestigioso riconoscimento per i matematici di tutto il mondo, attribuito ogni quattro anni a ricercatori under 40. Tra L'articolo proviene da il manifesto.

L'ucrainaè la seconda donna a vincere la medaglia Fields, l'equivalente del Nobel in campo matematico (con la differenza che vengono premiati talenti ancora giovani, under 40). ...E ha un significato ancora più importante in questo momento perché ad aggiudicarsela è stata la matematica ucraina. Insieme a lei, sono stati premiati altri tre colleghi: il ...Questa volta si tratta della ucraina Maryna Viazovska che ha vinto una della 4 Medaglie Fields, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, analogo al Nobel. Un altro passo storico, che ric ...È la seconda donna a vincere la Medaglia Fields. La dedica di una lezione a una collega uccisa a Kharkiv, Yulia Zdanovska. «Quando muore qualcuno come lei, è come se morisse il futuro» ...