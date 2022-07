Marmolada | il carabiniere soccorritore | «Caschi | scarponi | brandelli di corpi | mi calo dall’elicottero e trovo di tutto»

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Luca Storoni, 47 anni, appuntato scelto: «Nella disgrazia ho perso un amico, cerco qualcosa di lui». «È come se fosse passata una macchina che rotola, e ciò che trova nel suo percorso lo macina». «Domenica ero in cordata, ho sentito come un boato...»

"Domenica ero in cordata, ho sentito come un boato..." "Inpartecipo alle ricerche dei dispersi, ma c'ero privatamente anche domenica, quando è successa la tragedia". Luca Storoni , 47 anni,..."Domenica ero in cordata, ho sentito come un boato..." "Inpartecipo alle ricerche dei dispersi, ma c'ero privatamente anche domenica, quando è successa la tragedia". Luca Storoni , 47 anni,...Marmolada, riconosciuta la quarta vittima. Giovedì riprendono le ricerche dei dispersi. Sul posto solo squadre di esperti ...Per il disastro della Marmolada "in questo momento possiamo escludere assolutamente una prevedibilità e una negligenza o un'imprudenza". Lo ha chiarito il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi " ...