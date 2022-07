Marco Gatti Steel Spa | “Acciaio | aumentano prezzi e difficoltà a reperirlo | fondamentale il ruolo del distributore”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – È bene optare per realtà capaci di acquistare in tutto il mondo e di eseguire internamente operazioni come il trattamento termico Piacenza – 6/7/2022 – Lacrescente nel reperire le materie prime colpisce qualsiasi settore economico e il siderurgico non fa eccezione. Le imprese faticano a trovare tutto l’di cui hanno bisogno e si vedono costrette a rallentare o a stoppare addirittura la propria produzione, così potersi avvalere di unefficiente, capace di reperire il materiale aaccettabili, risulta. “Ledi approvvigionamento sono reali e per molte aziende fare magazzino è praticamente impossibile” spiega, amministratore delegato diSpa, ...