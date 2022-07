L’Ora inchiostro contro piombo: trama e anticipazioni 6 luglio 2022 (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Ora inchiostro contro piombo trama. Mercoledì 6 luglio 2022 va in onda in prima serata su Canale 5 la fiction con protagonista Claudio Santamaria. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Ora inchiostro contro piombo trama. La morte di Domenico ha scosso tutta la redazione. Un’ulcera perforante costringe Nicastro ad una degenza ospedaliera che lascia momentaneamente i giornalisti senza un punto di riferimento. In questo clima di incertezza, Enza e Salvo decidono di andare a Corleone. Vogliono trovare Olivia e capire cosa è davvero successo a Domenico mentre Nic e Rampulla, in obitorio, ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022). Mercoledì 6va in onda in prima serata su Canale 5 la fiction con protagonista Claudio Santamaria. Di seguitodella nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING. La morte di Domenico ha scosso tutta la redazione. Un’ulcera perforante costringe Nicastro ad una degenza ospedaliera che lascia momentaneamente i giornalisti senza un punto di riferimento. In questo clima di incertezza, Enza e Salvo decidono di andare a Corleone. Vogliono trovare Olivia e capire cosa è davvero successo a Domenico mentre Nic e Rampulla, in obitorio, ...

