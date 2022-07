LIVE Giro Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ancora compatto dopo 25 km (Di mercoledì 6 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.35 CLASSIFICA GENERALE Giro D’ITALIA Donne 2022 12.01 Tra 6 km si affronterà nuovamente il San Pantaleone. 11.56 Questa la nuova top 5 della classifica dei GMP dopo il primo passaggio sul San Pantaleone. RNK. RIDER POINTS POINTS SCORED TODAY 1 ?1 CHABBEY Elise SUI 18 6 2 ?1 GARCÍA Mavi ESP 14 – 3 – VAN VLEUTEN Annemiek NED 11 – 4 – CAVALLI Marta ITA 10 – 5 – MUZIC Évita FRA 6 – 11.52 Sono stati percorsi 21 km. gruppo ancora compatto. 11.47 Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing) passa per prima sul GPM di San Pantaleone. Seconda la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.35 CLASSIFICA GENERALED’ITALIA12.01 Tra 6 km si affronterà nuovamente il San Pantaleone. 11.56 Questa la nuova top 5 della classifica dei GMPil primo passaggio sul San Pantaleone. RNK. RIDER POINTS POINTS SCORED TODAY 1 ?1 CHABBEY Elise SUI 18 6 2 ?1 GARCÍA Mavi ESP 14 – 3 – VAN VLEUTEN Annemiek NED 11 – 4 – CAVALLI Marta ITA 10 – 5 – MUZIC Évita FRA 6 – 11.52 Sono stati percorsi 21 km.. 11.47 Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing) passa per prima sul GPM di San Pantaleone. Seconda la ...

