Lazio, la cessione di Muriqi si può chiudere in settimana: il Bruges aspetta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Piovono conferme sull'interesse del Bruges nei confronti di Muriqi. L'affare potrebbe chiudersi già in settimana La Lazio vede avvicinarsi la cessione di Vedat Muriqi dopo l'improvvisa accelerata del Bruges per portare in Belgio l'attaccante. Secondo quanto riferito dal giornalista kosovaro Arlind Sadiku, la trattativa potrebbe già chiudersi in questa settimana sulla base di 10,5 milioni più bonus. Al calciatore, invece, spetterebbero 2 milioni di stipendio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

