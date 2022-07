Inter, Vidal saluta i neroazzurri e firma con il Flamengo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Artuto Vidal saluta l’Inter e approda al Flamengo, con cui firmerà il contratto nelle prossime ore. Il cileno riceverà dall’Inter anche una buonuscita di 4 milioni di euro, visto l’anno di contratto ancora in essere con l’Inter, prima di accettare definitivamente la proposta dei brasiliani. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Artutol’e approda al, con cui firmerà il contratto nelle prossime ore. Il cileno riceverà dall’anche una buonuscita di 4 milioni di euro, visto l’anno di contratto ancora in essere con l’, prima di accettare definitivamente la proposta dei brasiliani. SportFace.

