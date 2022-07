Inter, Bellanova: «Non vedo l’ora di iniziare. Emozioni? Sto realizzando il sogno di quando ero piccolo» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le prime parole di Raoul Bellanova da giocatore dell’Inter dopo le visite mediche effettuate e la firma di questa mattina Le prime parole di Raoul Bellanova da giocatore dell’Inter dopo le visite mediche effettuate e la firma di questa mattina #InterFans, oggi un buongiorno speciale targato Raoul Bellanova per voi ?#ForzaInter #WelcomeRaoul pic.twitter.com/mQfT4GfKWC— Inter (@Inter) July 6, 2022 «Ciao Inter Fans, un saluto. Sono felicissimo di indossare questi colori e di essere qui. Non vedo l’ora di cominciare. Emozioni? Difficili da descrivere. E’ un sogno che si avvera perché entro a far parte della mia squadra del cuore». L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le prime parole di Raoulda giocatore dell’dopo le visite mediche effettuate e la firma di questa mattina Le prime parole di Raoulda giocatore dell’dopo le visite mediche effettuate e la firma di questa mattina #Fans, oggi un buongiorno speciale targato Raoulper voi ?#Forza#WelcomeRaoul pic.twitter.com/mQfT4GfKWC—(@) July 6, 2022 «CiaoFans, un saluto. Sono felicissimo di indossare questi colori e di essere qui. Nondi cominciare.? Difficili da descrivere. E’ unche si avvera perché entro a far parte della mia squadra del cuore». L'articolo proviene ...

