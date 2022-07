Il post di Beppe Grillo dopo il vertice a Palazzo Chigi: «Subito una legge sul salario minimo: è la nostra battaglia di civiltà» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nel giorno dell’incontro tra Giuseppe Conte e Mario Draghi per trovare un punto d’incontro per la tenuta del governo, Beppe Grillo spinge l’acceleratore su una delle battaglie del Movimento 5 stelle. In un post sul suo blog indirizzato a Palazzo Chigi, il co-fondatore del M5s ha chiesto che si lavori a una legge per introdurre il salario minimo anche in Italia come nella maggior parte dei Paesi Ue. «Non possiamo più aspettare – si legge -, c’è bisogno di una legge sul salario minimo, per ridurre le disuguaglianze e combattere la precarietà. Restituiamo dignità ai lavoratori, ora. È la nostra battaglia di civiltà!». Seguendo quanto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nel giorno dell’incontro tra Giuseppe Conte e Mario Draghi per trovare un punto d’incontro per la tenuta del governo,spinge l’acceleratore su una delle battaglie del Movimento 5 stelle. In unsul suo blog indirizzato a, il co-fondatore del M5s ha chiesto che si lavori a unaper introdurre ilanche in Italia come nella maggior parte dei Paesi Ue. «Non possiamo più aspettare – si-, c’è bisogno di unasul, per ridurre le disuguaglianze e combattere la precarietà. Restituiamo dignità ai lavoratori, ora. È ladi!». Seguendo quanto ...

