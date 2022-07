Il giocatore fa sognare la Fiorentina: “Tornerò presto” (Di mercoledì 6 luglio 2022) In casa viola tiene banco il futuro di Lucas Torreira, il difensore uruguaiano è stato molte volte sul piede di partenza. Ma una frase pubblicata dallo stesso difensore sembra rimettere in discussione il suo futuro. Il centrale viola, nelle ultime ore sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una storia che ritrae lo stadio di Firenze illuminato con lo sfondo viola e la scritta “Tornerò presto“, con tanto di hashtag davanti alla scritta Firenze. Torreira Fiorentina Calciomercato L’uruguaiano spegne la polemica avuta qualche ora prima con il ds viola Pradè. Durante la conferenza stampa di ieri, egli aveva accusato il difensore viola di avere rifiutato il prolungamento del contratto offertogli ad Aprile. Immediata è stata la replica dell’ex Arsenal, che sempre tramite una storia su Instagram, aveva scritto “a volte è ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 luglio 2022) In casa viola tiene banco il futuro di Lucas Torreira, il difensore uruguaiano è stato molte volte sul piede di partenza. Ma una frase pubblicata dallo stesso difensore sembra rimettere in discussione il suo futuro. Il centrale viola, nelle ultime ore sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una storia che ritrae lo stadio di Firenze illuminato con lo sfondo viola e la scritta ““, con tanto di hashtag davanti alla scritta Firenze. TorreiraCalciomercato L’uruguaiano spegne la polemica avuta qualche ora prima con il ds viola Pradè. Durante la conferenza stampa di ieri, egli aveva accusato il difensore viola di avere rifiutato il prolungamento del contratto offertogli ad Aprile. Immediata è stata la replica dell’ex Arsenal, che sempre tramite una storia su Instagram, aveva scritto “a volte è ...

