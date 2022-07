Goldberg: “Non amo guardare i miei match, adoro la perfezione e criticherei me stesso” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il contributo di Goldberg al mondo del pro wrestling non ha bisogno di presentazioni. L’Hall of Famer della WWE è diventato un nome conosciuto durante il suo periodo in WCW. In passato, ha ammesso di essersi pentito di non aver apprezzato il wrestling professionistico, tanto che non guarda più nessuno dei suoi show. Bill ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni ’90 e si è affermato come una forza inarrestabile. La sua leggendaria striscia di imbattibilità lo ha reso una vera e propria star. Intervenendo al Rich Eisen Show, Goldberg ha rivelato che non gli piace guardare i suoi incontri o le sue performance. Ha ammesso di essere critico con se stesso. Le sue parole “Non ho guardato il mio episodio biografico A&E/WWE. Sarò onesto con voi, non mi piace guardare nulla di ciò in cui ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il contributo dial mondo del pro wrestling non ha bisogno di presentazioni. L’Hall of Famer della WWE è diventato un nome conosciuto durante il suo periodo in WCW. In passato, ha ammesso di essersi pentito di non aver apprezzato il wrestling professionistico, tanto che non guarda più nessuno dei suoi show. Bill ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni ’90 e si è affermato come una forza inarrestabile. La sua leggendaria striscia di imbattibilità lo ha reso una vera e propria star. Intervenendo al Rich Eisen Show,ha rivelato che non gli piacei suoi incontri o le sue performance. Ha ammesso di essere critico con se. Le sue parole “Non ho guardato il mio episodio biografico A&E/WWE. Sarò onesto con voi, non mi piacenulla di ciò in cui ...

