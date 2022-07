Giovanni Ciacci in trattativa per il Grande Fratello Vip: ecco tutti i 25 papabili vipponi (Di mercoledì 6 luglio 2022) C’è anche Giovanni Ciacci fra i papabili vipponi della nuova edizione del Grande Fratello Vip. A fare in anteprima il suo nome è stato Trash Italiano che ha sottolineato come sia tutt’ora una trattativa. Dopo esser stato per anni il volto del pomeriggio di Rai2 e nella schiera degli opinionisti di Barbara d’Urso, Giovanni Ciacci ha manifestato apertamente il desiderio di partecipare ad un reality show. Due anni fa era stato anche arruolato per L’Isola dei Famosi, ma alla fine non ha superato con successo la visita medica. Quest’anno si aprirà per lui la porta rossa? Nell’estate del 2021 ha annunciato, in maniera provocatoria, l’addio al mondo della tv. “Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi ... Leggi su biccy (Di mercoledì 6 luglio 2022) C’è anchefra idella nuova edizione delVip. A fare in anteprima il suo nome è stato Trash Italiano che ha sottolineato come sia tutt’ora una. Dopo esser stato per anni il volto del pomeriggio di Rai2 e nella schiera degli opinionisti di Barbara d’Urso,ha manifestato apertamente il desiderio di partecipare ad un reality show. Due anni fa era stato anche arruolato per L’Isola dei Famosi, ma alla fine non ha superato con successo la visita medica. Quest’anno si aprirà per lui la porta rossa? Nell’estate del 2021 ha annunciato, in maniera provocatoria, l’addio al mondo della tv. “Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi ...

