Gf Vip 6 | Davide Silvestri svela come ha scelto quali Vipponi invitare alle sue nozze con Alessia Costantino

Lo scorso sabato 3 luglio l'ex concorrente del Gf Vip 6 Davide Silvestri e la sua compagna Alessia Costantini sono convolati a nozze. La coppia ha scelto come tema del matrimonio la campagna e Davide ha stupito tutti arrivando a bordo di un trattore. Tra gli invitati anche Barù, che ha preparato una imponente grigliata per tutti gli invitati, Katia Ricciarelli, Giucas Casella e la vincitrice del reality Jessica Selassiè. Intervistato dal settimanale Chi, l'ex gieffino ha raccontato che è stato proprio il programma condotto da Alfonso Signorini a fargli capire che era giunto il momento di fare il grande passo e chiedere alla sua Alessia di sposarlo: Lo ammetto e lo faccio con felicità, ringraziando Alfonso Signorini per l'opportunità che mi ha dato.

