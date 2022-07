(Di mercoledì 6 luglio 2022) Luci e ombre del settorein Italia. "Rileviamo quattro dati importanti. Da una parte continuano are la superficie agricola biologica del 4,4% e gli operatori bio con l'esplosione nel ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Frascarelli (Ismea), 'nel 2021 biologico cresce ma consumi fermi' - - TV7Benevento : Frascarelli (Ismea), 'nel 2021 biologico cresce ma consumi fermi' - - fisco24_info : Frascarelli (Ismea), 'nel 2021 biologico cresce ma consumi fermi': (Adnkronos) - 'Superficie coltivate +4,4%, esplo… - italiaserait : Frascarelli (Ismea), ‘nel 2021 biologico cresce ma consumi fermi’ - LocalPage3 : Frascarelli (Ismea), 'nel 2021 biologico cresce ma consumi fermi' -

A delineare il quadro è il presidente diAngelo, in un convegno a Roma "Appuntamento con il bio: l'agricoltura biologica del futuro" nel quale l'istituto ha presentato i dati del ...... l'agricoltura biologica del futuro", svoltosi alla presenza del sottosegretario alle Politiche Agricole Francesco Battistoni e del presidente dell'Angelo. "Parliamo di un comparto ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Luci e ombre del settore biologico in Italia. 'Rileviamo quattro dati importanti. Da una parte continuano a crescere ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...