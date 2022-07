Forspoken: il nuovo titolo di Square Enix è stato rinviato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Square Enix ha recentemente annunciato tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco che Forspoken, il prossimo titolo di Luminous Production, è stato rinviato Forespoken è un action RPG open world in sviluppo da parte di Luminous Production. Il titolo venne annunciato per le prima volta lo scorso anno e nel corso del tempo è riuscito a catturare l’attenzione dei videogiocatori grazie a numerosi trailer molto convincenti. La data d’uscita di questo tanto atteso titolo ormai era alle porte ma purtroppo, come spesso accade ultimamente, i giocatori saranno costretti a pazientare ancora un po’ per giocarlo. Infatti da pochissimo Square Enix ha annunciato tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco che ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 6 luglio 2022)ha recentemente annunciato tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco che, il prossimodi Luminous Production, èForespoken è un action RPG open world in sviluppo da parte di Luminous Production. Ilvenne annunciato per le prima volta lo scorso anno e nel corso del tempo è riuscito a catturare l’attenzione dei videogiocatori grazie a numerosi trailer molto convincenti. La data d’uscita di questo tanto attesoormai era alle porte ma purtroppo, come spesso accade ultimamente, i giocatori saranno costretti a pazientare ancora un po’ per giocarlo. Infatti da pochissimoha annunciato tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco che ...

