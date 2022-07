Estradato boss Morabito, deve scontare 30 anni reclusione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il boss della 'ndrangheta Rocco Morabito, 56 anni, considerato uno dei più importanti trafficanti internazionali di droga nel mondo, è atterrato stamattina nell'aeroporto di Roma - Ciampino, Estradato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ildella 'ndrangheta Rocco, 56, considerato uno dei più importanti trafficanti internazionali di droga nel mondo, è atterrato stamattina nell'aeroporto di Roma - Ciampino,...

Pubblicità

messinagiovanni : Rocco Morabito estradato in Italia, il boss della 'ndrangheta deve scontare 30 anni di reclusione - RaiNews : L'arresto in Brasile era stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Pr… - Adnkronos : E' atterrato all'aeroporto di Roma - Ciampino, deve scontare 30 anni. #Morabito #ultimora - zazoomblog : Estradato il boss Rocco Morabito deve scontare 30 anni reclusione - #Estradato #Rocco #Morabito #scontare - lc71488535 : RT @repubblica: Estradato dal Brasile il boss Morabito, deve scontare 30 anni di reclusione -