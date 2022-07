Dybala | La Gazzetta | “La strada che conduce all’Inter”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) In seguito al recente addio alla Juve, la stella argentina è ancora alla ricerca di una squadra. Inizialmente l’indiziata principale sembrava essere l’Inter, ma l’arrivo di Lukaku ha cambiato i progetti del club. Ma il destino dei nerazzurri e diresta ugualmente incrociato, come confermato anche dall’edizione odierna de Ladello Sport., La: “ad una sola condizione” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “Più passano i giorni, più aumenta il vociare attorno, e più la cruda realtà prende forma. Pauloè un talento senza squadra, uno svincolato di lusso, appeso a decisioni altrue e non sue. L’Inter, invece, dopo una lunga opera di seduzione, ha fatto un passo indietro nella trattativa con l’argentino. O meglio, lo ha ...

rappresenta e rappresentava un'opportunità, ma siamo a posto nel reparto offensivo e abbiamo rispetto di tutti i calciatori in rosa: starà all'allenatore gestirli. Rimane il rispetto per un ...Alfredo Pedullà ha le idee chiare sul futuro di Paulo. Il super esperto di mercato di Sportitalia e delladello Sport vede una sorta di manovra mediatica per cercare di 'scongiurare' il trasferimento dell'argentino, liberatosi a ... Marotta: "Dybala Un'opportunità, ma in attacco adesso siamo a posto così" È il caso di Edin Dzeko, elemento centrale nella scorsa stagione e adesso scivolato indietro nelle gerarchie con il ritorno di Big Rom. Inter, Dzeko blocca Dybala. Dzeko… Leggi ...Col ritorno all’Inter di Romelu Lukaku, rischiano di ridursi al minimo gli spazi sul campo per Edin Dzeko. Per questo ma non solo per questo, i nerazzurri sarebbero pronti a lasciar partire il bosniac ...