"Due donne al Dicastero dei vescovi": altra svolta di Papa Francesco (Di mercoledì 6 luglio 2022) Bergoglio annuncia la nomina di due donne nel Dicastero incaricato di selezionare i capi delle diocesi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Bergoglio annuncia la nomina di duenelincaricato di selezionare i capi delle diocesi

Pubblicità

GiovaQuez : “Mai fidarsi del GENDER al potere”. Due donne alla presidenza sono gender al potere. Ma torna a delirà in piazza co… - fanpage : “Io sono stata cresciuta da due donne, mia madre e mia nonna: le sembro venuta su male?”. Ricordare Raffaella Carrà… - Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Nella Congregazione dei vescovi, nella commissione per eleggere i vescovi, andranno due donne per la prim… - TrevisoCityWR : Papa nominerà due donne al dicastero dei Vescovi: è la prima volta - Bukaniere : Vorrei fare tanti soldi ma proprio tanti tanti tanti, non per chissà quale ragione (le solite: macchine, ville, don… -