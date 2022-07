Carlos Santana sviene sul palco durante un concerto in Michigan – Il video (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il chitarrista messicano Carlos Santana è svenuto durante un concerto in un auditorium all’aperto nel Michigan (USA). Santana stava suonando da 40 minuti al Pine Knob Music Theatre di Clarkston vicino a Detroit quando è svenuto in scena. I medici si sono attivati subito per le cure nel locale. Venti minuti dopo l’artista è stato portato via dal palco in barella. Molti video sono stati condivisi sui social network. Lo spettacolo è stato cancellato e gli organizzatori hanno chiesto di pregare per il chitarrista «a causa del suo grave problema medico». Santana è citato nella Hall of Fame di Rolling Stone come uno dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi. video da: Twitter Leggi anche: I medici ai ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il chitarrista messicanoè svenutounin un auditorium all’aperto nel(USA).stava suonando da 40 minuti al Pine Knob Music Theatre di Clarkston vicino a Detroit quando è svenuto in scena. I medici si sono attivati subito per le cure nel locale. Venti minuti dopo l’artista è stato portato via dalin barella. Moltisono stati condivisi sui social network. Lo spettacolo è stato cancellato e gli organizzatori hanno chiesto di pregare per il chitarrista «a causa del suo grave problema medico».è citato nella Hall of Fame di Rolling Stone come uno dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi.da: Twitter Leggi anche: I medici ai ...

