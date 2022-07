“Aiutami, troppo dolore”. Carmen Di Pietro esagera e chiama subito il figlio: costretto anche a questo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni sono stati tra i protagonisti indiscussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Come tutte le altre coppie hanno iniziato insieme l’avventura in Honduras e poi quando sono stati separati ognuno ha proseguito il suo viaggio. La showgirl si è anche contraddistinta per il suo carattere (eccessivamente) protettivo nei confronti del figlio. Lo chiamava e lo redarguiva in continuazione in alcuni casi suscitando le risate del pubblico. Poi Alessandro Iannoni ha abbandonato il reality quando ha saputo che si sarebbe allungato fino al 27 giugno: lo ha fatto per motivi di studio e sui social ha anche documentato l’esito di un esame sostenuto all’università. Agli occhi del pubblico è balzata subito la sua simpatia e, infatti, appena è ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022)Die Alessandro Iannoni sono stati tra i protagonisti indiscussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Come tutte le altre coppie hanno iniziato insieme l’avventura in Honduras e poi quando sono stati separati ognuno ha proseguito il suo viaggio. La showgirl si ècontraddistinta per il suo carattere (eccessivamente) protettivo nei confronti del. Lova e lo redarguiva in continuazione in alcuni casi suscitando le risate del pubblico. Poi Alessandro Iannoni ha abbandonato il reality quando ha saputo che si sarebbe allungato fino al 27 giugno: lo ha fatto per motivi di studio e sui social hadocumentato l’esito di un esame sostenuto all’università. Agli occhi del pubblico è balzatala sua simpatia e, infatti, appena è ...

