Willy, i fratelli Bianchi condannati all’ergastolo. Il papà: «Sentenza giusta». Applausi in aula, gli imputati urlano (Di martedì 5 luglio 2022) A quasi due anni dal terribile omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane massacrato e ucciso a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, arriva la Sentenza di primo grado a fare (per adesso) giustizia. Sono stati infatti condannati all’ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell’omicidio. I giudici hanno disposto inoltre una condanna a 23 anni per Francesco Belleggia e e 21 anni per Mario Pincarelli. Disposta anche una provvisionale di 200 mila euro ciascuno per i genitori di Willy e di 150 mila euro per la sorella. La Sentenza da parte dei giudici della Corte di Assise di Frosinone, arrivata poco dopo le 13, è stata accolta dagli Applausi dell’aula. Urla invece dagli ... Leggi su blog.libero (Di martedì 5 luglio 2022) A quasi due anni dal terribile omicidio diMonteiro Duarte, il giovane massacrato e ucciso a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, arriva ladi primo grado a fare (per adesso) giustizia. Sono stati infattiMarco e Gabriele, accusati dell’omicidio. I giudici hanno disposto inoltre una condanna a 23 anni per Francesco Belleggia e e 21 anni per Mario Pincarelli. Disposta anche una provvisionale di 200 mila euro ciascuno per i genitori die di 150 mila euro per la sorella. Lada parte dei giudici della Corte di Assise di Frosinone, arrivata poco dopo le 13, è stata accolta daglidell’. Urla invece dagli ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duart… - rtl1025 : ?? Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - fanpage : Omicidio Willy Ergastolo per i fratelli Bianchi - Luxgraph : Omicidio Willy, separati in carcere i fratelli Bianchi condannati all’ergastolo #corriere #news #2022 #italy… - Mohamed__Saady : RT @AnolfNazionale: Oggi la sentenza sull'#omicidio di #Willy Monteiro Duarte. La Corte in camera di consiglio per decidere sulle condanne… -