Una minaccia bomba sui social ha fatto sì che un volo EasyJet fosse scortato da un caccia (Di martedì 5 luglio 2022) Un volo EasyJet dall’aeroporto di Gatwick di Londra a Minorca. Una minaccia bomba che viaggia sui social network e la conseguente allerta immediata da parte delle autorità. La minaccia era una bufala, ma tutto quello che ne è seguito è stato drammaticamente vero: un caccia spagnolo ha scortato il volo fino al momento dell’atterraggio e – una volta in aeroporto – il responsabile della diffusione della bufala, un ragazzo di 18 anni, è stato arrestato. LEGGI ANCHE > No, nessun rifugiato ucraino ha dato fuoco a una casa in Germania per incendiare una bandiera russa volo EasyJet, la bufala della bomba – diffusa sui social – ha fatto scattare l’allarme ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 5 luglio 2022) Undall’aeroporto di Gatwick di Londra a Minorca. Unache viaggia suinetwork e la conseguente allerta immediata da parte delle autorità. Laera una bufala, ma tutto quello che ne è seguito è stato drammaticamente vero: unspagnolo hailfino al momento dell’atterraggio e – una volta in aeroporto – il responsabile della diffusione della bufala, un ragazzo di 18 anni, è stato arrestato. LEGGI ANCHE > No, nessun rifugiato ucraino ha dato fuoco a una casa in Germania per incendiare una bandiera russa, la bufala della– diffusa sui– hascattare l’allarme ...

