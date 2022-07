Ultime Notizie – Crollo Marmolada, vigili del fuoco: “Ricerche avanti tutta la settimana” – Video (Di martedì 5 luglio 2022) “Un’immagine impressionante, la slavina è grandissima, mai vista una cosa del genere neanche in tv” Dopo il Crollo avvenuto sulla Marmolada “la massa si è indurita, si è solidificata, le Ricerche andranno avanti sicuramente tutta la settimana, 24 ore su 24”. Lo afferma Franco Zambelli, esperto vigile del fuoco impegnato da domenica nella valanga di ghiaccio che si è staccata dalla Marmolada. La speranza, quasi una chimera, è che si sia creata qualche sacca d’aria per i 13 dispersi, ma a quasi 48 ore dal Crollo l’ipotesi diventa sempre più irreale. “Appena arrivati -racconta – l’impatto è stato devastante davanti mi sono trovato un’immagine impressionante, la slavina è grandissima, mai vista una cosa del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) “Un’immagine impressionante, la slavina è grandissima, mai vista una cosa del genere neanche in tv” Dopo ilavvenuto sulla“la massa si è indurita, si è solidificata, leandrannosicuramentela, 24 ore su 24”. Lo afferma Franco Zambelli, esperto vigile delimpegnato da domenica nella valanga di ghiaccio che si è staccata dalla. La speranza, quasi una chimera, è che si sia creata qualche sacca d’aria per i 13 dispersi, ma a quasi 48 ore dall’ipotesi diventa sempre più irreale. “Appena arrivati -racconta – l’impatto è stato devastante dmi sono trovato un’immagine impressionante, la slavina è grandissima, mai vista una cosa del ...

