(Di martedì 5 luglio 2022) “La collaborazione condel Corriere della Sera di Milena Gabanelli ha permesso di smascherare la, attraverso la quale la propaganda del Cremlino penetra in Occidente, e in particolare in Italia, rimbalzando su decine e decine di siti di pseudoinformazione fino a divenire vera e propria disinformazione, accreditando notizie false. L’analisi condotta daha permesso di ricostruire con precisione questo meccanismo, andando a esplorare uno dei cinque pilastri della disinformazione”. Così il Ceo diPierguido Iezzi nel giorno in cuiha pubblicato l’articolo “: ecco come arriva in Italia la propagandasul web” a ...

Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulla cyberwar tra Russia e Ucraina... Ucraina, cyberwar: Swascan individua per DataRoom la fabbrica russa delle fake news - Ildenaro.it Così il Ceo di Swascan Pierguido Iezzi nel giorno in cui Dataroom ha pubblicato l'articolo "Fake news: ecco come arriva in Italia la propaganda russa sul web" ...Dal 24 febbraio, l'agenzia SSSCIP ha rilevato un totale pari a 769 cyberattacchi rivolti a realtà governative e private in Ucraina.