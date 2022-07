Uccise il compagno della madre per gelosia, 16 anni di reclusione per un 31enne napoletano (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Corte di Assise di Napoli (terza sezione) ha condannato a 16 anni di reclusione Danilo Illiano, 31 anni di Bacoli (Napoli) ritenuto colpevole dell’omicidio del geometra Luciano Caronte, 60 anni, compagno della madre. Secondo quanto è emerso nel corso delle indagini, scattate subito dopo l’assassinio di Caronte, accoltellato al petto l’11 gennaio 2021 in un’abitazione del centro storico di Bacoli, all’origine del gesto ci fu la conflittualità sorta tra Danilo Illiano, morbosamente geloso della madre, e Caronte, il quale da anni ormai si stava prendendo cura della compagna e di Danilo. I giudici hanno riconosciuto sussistente il vizio parziale di mente e disposto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Corte di Assise di Napoli (terza sezione) ha condannato a 16diDanilo Illiano, 31di Bacoli (Napoli) ritenuto colpevole dell’omicidio del geometra Luciano Caronte, 60. Secondo quanto è emerso nel corso delle indagini, scattate subito dopo l’assassinio di Caronte, accoltellato al petto l’11 gennaio 2021 in un’abitazione del centro storico di Bacoli, all’origine del gesto ci fu la conflittualità sorta tra Danilo Illiano, morbosamente geloso, e Caronte, il quale daormai si stava prendendo curacompagna e di Danilo. I giudici hanno riconosciuto sussistente il vizio parziale di mente e disposto ...

