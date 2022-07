Taxi | un rapporto con la concorrenza sempre più difficile

Leggi su italiasera

(Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Iltra ie lastato. Ogni tentativo di liberalizzazione si è infranto sulle rivendicazioni di una categoria che vuole proteggere il valore della propria licenza e la propria quota di mercato. Ci hanno provato diversi governi, diverse maggioranze si sono spaccate in Parlamento, e le città si sono bloccate più volte per la stessa ragione, come sta avvenendo oggi: le proteste dei tassisti contro i tentativi di apportare modifiche alle regole, attraverso le leggi annuali per la. Le proteste dei tassisti fanno rumore, anche perché il mondo deiè profondamente legato alla politica. Perché costituisce un bacino elettorale consistente e soprattutto perché i tassisti hanno una forza capillare sul ...