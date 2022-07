(Di martedì 5 luglio 2022) “Noi Ti”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

matteosalvinimi : L’ergastolo agli assassini non restituirà il sorriso di #WillyMonteiro ai suoi cari, ma è dovere di una Giustizia g… - Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle della Repubblica Democratica del Congo e della Repubblica del Sud Sudan, vi porto nel cuore… - vaticannews_it : Accoglienza calorosa del cardinale Pietro #Parolin a Kinshasa, nella sede della Conferenza episcopale. Tra canti, d… - MARIACELENTAN0 : RT @acs_italia: Una buona notizia. Padre Emmanuel Silas, della diocesi di #Kafanchan, #Kaduna, uno dei tre sacerdoti cattolici rapiti in #N… - KattInForma : Preghiera della sera del 5 Luglio 2022: “Noi Ti rendiamo grazie” -

...era indirizzato a tutti gli uomini per chiedere la conversione e sia allora che oggi si sarebbe scongiurato il flagelloguerra. Sia allora come oggi, presuppone da parte nostra lae ......questa prima settimana sono da segnalare l'esposizionereliquia che accompagna i pellegrini durante il cammino nelle chiese di Seminara, Palmi, Gioia Tauro e Rosarno, con momenti dia ...La basilica dell’Annunziata a Genova si è riempita di canti e fiori per la preghiera “Morire di Speranza” che ogni anno la Comunità di Sant’Egidio organizza insieme ad altre associazioni impegnate nel ...Al processo penale, Alessandro Serenelli, l'uccisore di Santa Maria Goretti, fu condannato a trent'anni di reclusione. Quando, tempo dopo, un sacerdote ...