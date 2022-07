Migranti, Draghi: Italia Paese più aperto ma raggiunto limite (Di martedì 5 luglio 2022) "La gestione dei Migranti deve essere umana ed efficace. Noi cerchiamo di salvare i Migranti, il nostro comportamento è straordinario: siamo il Paese certamente più aperto, ma non si può essere aperti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) "La gestione deideve essere umana ed efficace. Noi cerchiamo di salvare i, il nostro comportamento è straordinario: siamo ilcertamente più, ma non si può essere aperti ...

Pubblicità

Agenzia_Italia : ???? ???? #Draghi vola da #Erdogan, focus su Ucraina, grano e migranti _ Verranno firmati accordi e protocolli d'intes… - repubblica : Ucraina, energia e migranti: il vertice di Draghi con Erdogan in Turchia - RaiNews : Il premier ad Ankara per il terzo vertice intergovernativo italo-turco - eziomauro : Migranti, Draghi: 'Italia accogliente, ma il limite è raggiunto'. Vertice in Turchia con Erdogan - la Repubblica - fisco24_info : Migranti, Draghi: 'Italia ha limiti, ci siamo arrivati' - Video: (Adnkronos) - 'Forse siamo il paese meno discrimin… -