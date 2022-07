Marmolada: riprese ricerche con elicotteri e droni. Il bilancio parziale è di 7 morti e 13 dispersi (Di martedì 5 luglio 2022) Sono ripresi da pochi minuti i primi sorvoli degli elicotteri sul ghiacciaio della Marmolada alla ricerca dei dispersi della valanga causata dal distacco del seracco della calotta ghiacciata avvenuto nel... Leggi su feedpress.me (Di martedì 5 luglio 2022) Sono ripresi da pochi minuti i primi sorvoli deglisul ghiacciaio dellaalla ricerca deidella valanga causata dal distacco del seracco della calotta ghiacciata avvenuto nel...

