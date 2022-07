La teoria della “scienziata” Hoara Borselli sul surriscaldamento globale (Di martedì 5 luglio 2022) In origine fu una modella. Una carriera che le aprì le porte dello show-biz, con ruoli in alcuni film, serie televisive, spettacoli teatrali e la conduzioni di sparute trasmissioni tv. Poi arrivò il tempo della scrittura su alcuni quotidiani e il posto fisso da opinionista in alcuni talk show. E, seguendo la moda del momento, ora Hoara Borselli è diventata anche una “scienziata”, una di quelle in grado di esorcizzare le responsabilità della mano umano sui cambiamenti climatici, il riscaldamento globale e tutti i loro devastanti effetti. Hoara Borselli e la strampalata tesi sul surriscaldamento globale A una settimana dalle polemiche per la sua idea (condita da un’esperienza personale) sulle pretese ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) In origine fu una mo. Una carriera che le aprì le porte dello show-biz, con ruoli in alcuni film, serie televisive, spettacoli teatrali e la conduzioni di sparute trasmissioni tv. Poi arrivò il temposcrittura su alcuni quotidiani e il posto fisso da opinionista in alcuni talk show. E, seguendo la moda del momento, oraè diventata anche una “”, una di quelle in grado di esorcizzare le responsabilitàmano umano sui cambiamenti climatici, il riscaldamentoe tutti i loro devastanti effetti.e la strampalata tesi sulA una settimana dalle polemiche per la sua idea (condita da un’esperienza personale) sulle pretese ...

