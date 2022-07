“Impossibile non farlo”. Gianni Sperti prende in giro Gemma Galgani (Di martedì 5 luglio 2022) Gianni Sperti vacanza in Egitto prima di tornare nello studio di UeD, ora in pausa, e iniziare una nuova stagione. Come molti vip, anche l’opinionista storico del dating show sta documentando il suo viaggio attraverso il suo profilo Instagram. Viaggio che è iniziato con una “disavventura”, come raccontato da lui stesso poche ore fa. “Sono arrivato il 28 giugno a Il Cairo ma senza il mio bagaglio. Non è arrivato. Da cinque giorni sono in giro senza niente. Tutti i giorni a scrivere mail e a telefonare ma nessuno sapeva dirmi dove fosse il mio bagaglio. Oggi mi sono imputato e sono andato in aeroporto. Ho aspettato quattro ore per avere un permesso per entrare nel deposito bagagli. Ho cercato e alla fine ce l’ho fatta. L’ho trovato! Posso finalmente iniziare più serenamente la mia vacanza”. Gianni ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022)vacanza in Egitto prima di tornare nello studio di UeD, ora in pausa, e iniziare una nuova stagione. Come molti vip, anche l’opinionista storico del dating show sta documentando il suo viaggio attraverso il suo profilo Instagram. Viaggio che è iniziato con una “disavventura”, come raccontato da lui stesso poche ore fa. “Sono arrivato il 28 giugno a Il Cairo ma senza il mio bagaglio. Non è arrivato. Da cinque giorni sono insenza niente. Tutti i giorni a scrivere mail e a telefonare ma nessuno sapeva dirmi dove fosse il mio bagaglio. Oggi mi sono imputato e sono andato in aeroporto. Ho aspettato quattro ore per avere un permesso per entrare nel deposito bagagli. Ho cercato e alla fine ce l’ho fatta. L’ho trovato! Posso finalmente iniziare più serenamente la mia vacanza”....

