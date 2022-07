Il Bayern Monaco prova il rilancio per De Ligt (Di martedì 5 luglio 2022) I bavaresi sembrano pronti a fare un rilancio per Matthjis De Ligt. L’olandese sembra essere in uscita dalla Juventus La Juventus sembra star lentamente perdendo le speranze. Matthjis De Ligt sembra intenzionato ad andarsene, complice anche il forte pressing del Chelsea. Sul calciatore non c’è solo l’interesse dei londinesi, però, con anche il Bayern Monaco L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 5 luglio 2022) I bavaresi sembrano pronti a fare unper Matthjis De. L’olandese sembra essere in uscita dalla Juventus La Juventus sembra star lentamente perdendo le speranze. Matthjis Desembra intenzionato ad andarsene, complice anche il forte pressing del Chelsea. Sul calciatore non c’è solo l’interesse dei londinesi, però, con anche ilL'articolo

