I matrimoni al Sud (Di martedì 5 luglio 2022) Avete letto bene: . Sono certa che qualcuno di voi si é girato per fissare quella lettera appoggiata sul frigo. Un invito. Magari per il mese di agosto. Un matrimonio ,di giorno, nel paese di origine dei tuoi genitori. Chissà perché poi così tanti decidono di sposarsi ad agosto. Lo hanno fatto anche i miei. E nei racconti di mia madre il caldo cocente non é mai menzionato. non sono più quelli di una volta. Sfogliando le foto del matrimonio dei miei nonni mi incanto a guardare gli abiti da sposa cuciti a mano dalle sarte in casa. Tutti gli invitati elegantissimi. Ora invece é un tripudio di cattivo gusto. Abiti scollatissimi e corti, non solo per gli invitati ma anche per le spose. Non so voi ma io penso subito al reality "Il Castello delle cerimonie"! Cosa sarebbe successo se…. Una cosa non cambia mai: le buste Io credo di non aver ...

glosscrown : dress code ai matrimoni del sud - Silenziosa_ : @lattesclero Te che solo ora ti stai recuperando tutto perché ieri stavi scrivendo l'odissea dei matrimoni ad Sud ?????? - coppola_amalia : Mi avete regalato 3 giorni di risate e sorrisiii...ci siamo divertiti tantoo Abbiamo atteso questo matrimonio manco… - Made94065409 : @repelloidiotas ?? no dai l'antipasto no ma siamo ai secondi di carne. I matrimoni al nord sono come i battesimi e le comunioni al sud. - jerulina2 : @EnigmaGrop Non generalizziamo!!! ??Non tutti i matrimoni al sud sono macchiettistici o folcloristici -