I grandi servizi di streaming stanno trasformando la Tv lineare d’oltralpe

Leggi su tvzoom

(Di martedì 5 luglio 2022) Scombussolati da Netflix e Disney+, i canali televisivi si trasformano in piattaforme Le Figaro, di Enguerand Renault e Caroline Salle, pag. 29 Le prestigiose partite dell’Open di Francia in diretta su Amazon Prime Video, tra poco le interruzioni pubblicitarie su Netflix… Mentre le piattaforme divideo americane riprendono le vecchie ricette della televisione di papà, si potrebbe temere che i canali tradizionali rimangano presto con le lacrime agli occhi. Tuttavia, le stazioni televisive non hanno aspettato di essere completamente private dei loroprima di reagire. Se questi nuovi attori americaniinvadendo il loro campo di gioco, i canali francesi rispondono sfidandoli sul campo del video on demand. Canal+, Arte, France Télévisions, TFl e M6 hanno tutti una sola parola in bocca: “Platforming! In parole povere, ...