I droni subacquei per la droga (Di martedì 5 luglio 2022) Non cambiano solo le rotte della droga, cambiano pure i mezzi di trasporto. La polizia spagnola ha diffuso le immagini di un'operazione nel corso della quale sono stati sequestrati tre droni subacquei capaci di trasportare enormi... Leggi su today (Di martedì 5 luglio 2022) Non cambiano solo le rotte della, cambiano pure i mezzi di trasporto. La polizia spagnola ha diffuso le immagini di un'operazione nel corso della quale sono stati sequestrati trecapaci di trasportare enormi...

