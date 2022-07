I dispersi sul ghiacciaio della Marmolada sono otto

(Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Scende ail numero deisulladagli undici finora noti. Lo riferisce all'AGI una fonte qualificata. Le persone che non rientrano più nel computo deiescursionisti che in queste orestati rintracciati. "Purtroppo abbiamo ancora parecchi, ma nella tragediache da domenica non dà tregua a familiari e soccorritori c'è almeno una buona notizia: il paziente di Treviso non è più sconosciuto e ha ritrovato la mamma e il papà" ha riferito il PresidenteRegione Veneto, Luca Zaia, annunciando l'identificazione da parte dei familiari del paziente portato all'Ospedale di Treviso dopo esser stato recuperato daldomenica ...

Leggi Anche Ghiacciaio della Marmolada, trovati sei: mancano in 13, i morti sono sette. Rischio di nuovi crolli, soccorsi restano sospesi per tre ore Semprefronte dell'adattamento, ...Le ricerche proseguono senza sosta e durante le ricognizioni svolte in mattinata con i droni lungo la via normale della Marmolada sono stati trovati resti die anche effetti personali . 'Chi ...AGI - Scende a otto il numero dei dispersi sulla Marmolada dagli undici finora noti. Lo riferisce all'AGI una fonte qualificata. Le persone che non rientrano più nel computo dei dispersi sono escursio ...L'intero massiccio è chiuso per l'ordinanza del sindaco di Canazei. Ma alcuni escursionisti si avventurano nonostante i divieti ...