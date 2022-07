(Di martedì 5 luglio 2022)ditraSerie A. Ieri si è tenuta la riunione per discutere delle prossime licenze nazionali, il manuale che include i criterili, economico-finanziari e gli adempimenti necessari per iscriversi al campionato. Al meeting hanno partecipato: il presidente federale Gabriele Gravina; il numero uno dellaSerie A, Lorenzo Casini; Calcio e Finanza.

Pubblicità

CalcioFinanza : Figc-Lega, prove di disgelo sulle riforme - sportli26181512 : #Governance #Notizie Figc-Lega, prove di disgelo sulle riforme: Prove di disgelo tra FIGC e Lega Serie A. Ieri si è… - giornalerossob : FIGC, Lega Pro e AIC: apprendistato professionalizzante - CFNFMCalcio : @LegaProOfficial, il San Donato Tavarnelle conferma altri due giocatori - CFNFMCalcio : A ruba il bond del @VeneziaFC_IT al 7,5% a cinque anni collocato sulla piattaforma @tifosy. Chiusura il 7 luglio… -

...in successione che gli sono valsi il premio di terzo miglior allenatore al mondo e la Panchina d'Oro, sempre nel 2017. Nel 2018 l'ANEFS lo elegge come miglior allenatore all'estero. Ora si...ROMA " L'apprendistato professionalizzante finalmente diventa realtà nel mondo del calcio.Pro e Aic hanno firmato un addendum all'accordo collettivo finalizzato a definire un set di regole e di strumenti da mettere a disposizione delle società sportive che vorranno usufruire ...Prove di disgelo tra FIGC e Lega Serie A. Ieri si è tenuta la riunione per discutere delle prossime licenze nazionali, il manuale che include i criteri legali, economico-finanziari e gli adempimenti ...ROMA (ITALPRESS) - L'apprendistato professionalizzante finalmente diventa realtà nel mondo del calcio. Figc, Lega Pro e Aic hanno firmato un addendum all'accordo collettivo finalizzato a definire un s ...