Errani avanti a Contrexeville

(Di martedì 5 luglio 2022) Nel "Grand Est Open 88" Sara supera in due set la russa Selekhmeteva. Esordio anche per Paolini, terza favorita del seeding, che debutta con la statunitense Pera. Al secondo turno c'è anche Rosatello, che se la vedrà con la francese Robbe in una sfida tra qualificate