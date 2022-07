Bette Midler criticata dai fan per un tweet definito "anti-trans" (Di martedì 5 luglio 2022) Bette Midler è stata recentemente criticata dagli attivisti trans e dai membri del movimento woke per aver scritto un tweet che lei stessa ha indirizzato alle 'donne del mondo'. Bette Midler è finita al centro di un acceso dibattito dopo aver twittato un messaggio per le "donne del mondo" che è stato definito "anti-trans" a causa del linguaggio usato dall'attrice in riferimento alle definizioni che il movimento woke ha iniziato ad usare negli ultimi anni per descrivere le donne. La Midler, nota per essere attiva e piuttosto aperta su Twitter, lunedì ha scelto la piattaforma per esprimere la sua ira per il fatto che le donne, apparentemente, non vengono più chiamate "donne" da alcune persone: "Ci stanno ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 luglio 2022)è stata recentementedagli attivistie dai membri del movimento woke per aver scritto unche lei stessa ha indirizzato alle 'donne del mondo'.è finita al centro di un acceso dibattito dopo aver twittato un messaggio per le "donne del mondo" che è stato" a causa del linguaggio usato dall'attrice in riferimento alle definizioni che il movimento woke ha iniziato ad usare negli ultimi anni per descrivere le donne. La, nota per essere attiva e piuttosto aperta su Twitter, lunedì ha scelto la piattaforma per esprimere la sua ira per il fatto che le donne, apparentemente, non vengono più chiamate "donne" da alcune persone: "Ci stanno ...

Pubblicità

tomvictor : Bette Midler, I am Pagliacci - FigliContesi_21 : @Jack73371033 @LaFionda2020 Bette Midler, Incredibile... vuoi salvare lo sperma per farti mantenere a vita dai fi… - hereisISA : RT @Imperoland: Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy tornano nei panni delle sorelle Sanderson in #HocusPocus2, dal 30 settemb… - Imperoland : Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy tornano nei panni delle sorelle Sanderson in #HocusPocus2, dal 30… - Funkykidsradio : Bette Midler - 2-01 Mambo Italiano -