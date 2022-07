(Di martedì 5 luglio 2022) Tragedia a Santa Severa, litorale della provincia a nord di Roma, dove undi dueè mortoin mare. Inutili i tentativi dei bagnini, che sono accorsi per aiutarlo. I medici del 118, intervenuti immediatamente all'...

Un nuovo dramma in spiaggia. Questa volta la vittima è un bimbo dianni è mezzo che è morto mentre faceva il bagno a Santa Severa sul litorale romano . Il piccolo è annegato nello specchio d'acqua antistante lo stabilimento ' Nuova Oasi ' sul lungomare Pyrgi. A ...Sono arrivate in Italia all'ospedale pediatricoGesù a settembre 2018. Dopo molti studi ... rimanendo quindi in ospedale, ma intanto il quarto compleanno delle bimbe, aanni dalla ... Tragedia in mare, bambino di due anni muore annegato Un nuovo dramma in spiaggia. Questa volta la vittima è un bimbo di due anni è mezzo che è morto mentre faceva il bagno a Santa Severa sul litorale romano. Il piccolo è annegato nello specchio d'acqua ...