Aifa, Covid: da settembre i vaccini aggiornati per gli over 60 (Di martedì 5 luglio 2022) . In inverno quelli per le nuove varianti Ba.4 e Ba.5 Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, Giorgio Palù, ha parlato del futuro dei vaccini, dichiarando che: "Il vaccino bivalente a mRNA aggiornato sul ceppo Ba.1 potrebbe essere approvato per settembre", aggiungendo che "andrebbe somministrato a tutti gli over 60 a prescindere dalla presenza o meno di patologie. Del resto è quello che si fa con il vaccino antinfluenzale". Invece, per i vaccini aggiornati sulle varianti Ba.4 e Ba.5, invece, "bisognerebbe aspettare l'inverno. Troppo in là". #Covid19 – La situazione in Italia al 4 luglio: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/lT8ofMjSlw — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) July 4, 2022 Palù, in una intervista a La Stampa, ha però rilevato il problema della quarta ...

